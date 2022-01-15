«Человеку нужен специалист»: Айза Долматова высказалась о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года после шести лет брака. Причины расставания бывшие супруги не озвучивали, хотя не раз намекали на измены друг друга. Так, недавно бизнесмен заявил, что его близкий друг по имени Трофим был в интимных отношениях с Ксенией. А телеведущая намекала, что жила с абъюзером.

Свою версию развода звездной пары высказала и Айза Долматова.

«Ксюха слишком долго (слишком!) пыталась сохранить семью. Это самое важное понятие для нее. Хотя там человеку нужен специалист. Большие проблемы, к сожалению. Детей жаль…Надеюсь, Ксю забудет все это и будет жить счастливо», — заявила Айза Долматова в своем микроблоге.

Напомним, что в эти дни Курбан Омаров отдыхает в Тайланде с эффектной блондинкой Виолеттой, а Ксения Бородина недавно вернулась с Мальдив.

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