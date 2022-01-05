«Им плевать»: Айза Долматова рассказала, что родители Гуфа не общаются с внуком

Бывшая жена исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Долматова ответила на вопрос о взаимоотношениях ее старшего сына Сэма и родителей экс-избранника.
Напомним, у Айзы от первого брака есть сын Сами. Мальчику в этом году исполнится 12 лет. Наследник Долматовой редко, но все же общается со своим отцом.
Поклонников телеведущей заинтересовало, бывает ли Сами в гостях у родителей Гуфа.
«С родителями Долматова общаетесь? Как они относятся к Сэму?», – спросил один из фолловеров Айзы.
Долматова честно ответила своим фанатам:
«Нет. Им плевать на собственного сына. Не уверена, что они помнят даже имя своего внука. Они никогда не хотели с ним общаться».
«Сэм видел их в Таиланде, когда Леха слетел с катушек. Там его родители устроили цирк. Сэм до сих пор угорает!», — резюмировала бизнесвумен.
Напомним, ранее Айза Долматова поделилась подробностями воссоединения со вторым мужем – бизнесменом Дмитрием Анохиным. Телеведущая считает бывшего избранника прекрасным отцом.
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