«Им плевать»: Айза Долматова рассказала, что родители Гуфа не общаются с внуком

После развода телеведущая не поддерживает связь с первым мужем.

Бывшая жена исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза Долматова ответила на вопрос о взаимоотношениях ее старшего сына Сэма и родителей экс-избранника.

Напомним, у Айзы от первого брака есть сын Сами. Мальчику в этом году исполнится 12 лет. Наследник Долматовой редко, но все же общается со своим отцом.

Поклонников телеведущей заинтересовало, бывает ли Сами в гостях у родителей Гуфа.

«С родителями Долматова общаетесь? Как они относятся к Сэму?», – спросил один из фолловеров Айзы.

Долматова честно ответила своим фанатам:

«Нет. Им плевать на собственного сына. Не уверена, что они помнят даже имя своего внука. Они никогда не хотели с ним общаться».

«Сэм видел их в Таиланде, когда Леха слетел с катушек. Там его родители устроили цирк. Сэм до сих пор угорает!», — резюмировала бизнесвумен.

Напомним, ранее Айза Долматова поделилась подробностями воссоединения со вторым мужем – бизнесменом Дмитрием Анохиным. Телеведущая считает бывшего избранника прекрасным отцом.

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