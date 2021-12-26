«Макияж только по необходимости»: Айза Долматова поделилась секретами ухода за лицом

Бывшая жена Гуфа отказалась от курения элеткронных сигарет и почти исключила сладкое из рациона.

Телеведущая Айза Долматова призналась, что долгое время страдала от акне и других несовершенств кожи. Помимо консультации у врача, знаменитость также начала следить за питанием и избавилась от вредных привычек.

Долматова отметила, что делает механические чистки по назначению косметолога один или два раз в два месяца. Еще Айза использует крема с SPF-защитой.

«Макияж только по необходимости», – заявила Долматова.

«Я отошла от агрессивной косметики. Потому что тут нужен постоянный контроль врача-косметолога», – призналась Айза.

К слову, бизнесвумен еще не употребляет алкоголь. Не избавляется от прыщей и «черных точек» механическим способом с помощью выдавливания.

Айза добавила, что не изменяет проверенным косметическим маркам. Знаменитость старается не экспериментировать с продуктами для лица. Долматова советует делать правильный индивидуальный подбор косметических средств.

Напомним, ранее Айза Долматова высказалась по поводу свадьбы бывшего мужа Гуфа. Знаменитость пошутила, что может даже оплатить торжество экс-возлюбленного и его невесты.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.