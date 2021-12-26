«Макияж только по необходимости»: Айза Долматова поделилась секретами ухода за лицом

Телеведущая Айза Долматова призналась, что долгое время страдала от акне и других несовершенств кожи. Помимо консультации у врача, знаменитость также начала следить за питанием и избавилась от вредных привычек.
Долматова отметила, что делает механические чистки по назначению косметолога один или два раз в два месяца. Еще Айза использует крема с SPF-защитой.
«Макияж только по необходимости», – заявила Долматова.
«Я отошла от агрессивной косметики. Потому что тут нужен постоянный контроль врача-косметолога», – призналась Айза.
К слову, бизнесвумен еще не употребляет алкоголь. Не избавляется от прыщей и «черных точек» механическим способом с помощью выдавливания.
Айза добавила, что не изменяет проверенным косметическим маркам. Знаменитость старается не экспериментировать с продуктами для лица. Долматова советует делать правильный индивидуальный подбор косметических средств.
Напомним, ранее Айза Долматова высказалась по поводу свадьбы бывшего мужа Гуфа. Знаменитость пошутила, что может даже оплатить торжество экс-возлюбленного и его невесты.
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