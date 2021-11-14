«Принцесска»: поклонники восхитились красотой подросшей дочери Таты Блюменкранц из «Дома-2»

Бетти Блюменкранц – одна из малышей, появившихся на «Доме-2». За тем, как она растет и меняется, с удовольствием наблюдают подписчики.

У Бетти есть своя страничка в Instagram и очень часто малышка появляется в микроблоге своей мамы, экс-участницы «Дома-2» Таты Блюменкранц.

На этот раз Тата Блюменкранц поделилась видео, на котором Бетти запечатлена в нарядном платье и с ободком на голове. На личико малышки нанесен легкий макияж, вероятно, специально для съемок. Он превратил и без того красивую девочку в настоящее очаровательное чудо.

«Моя любовная любовь. Вот ей уже и 4 года… Почему время так быстро летит? Побудь еще малышкой, моя девочка», — подписала Тата Блюменкранц видео.

Подписчики Таты пришли в восторг от хорошенькой Бетти.

«Красавица, как сама Тата», «Меня умиляет эта девочка!», «Куколка! Здоровья, счастья, настоящих друзей и счастливую маму рядом, бабушке здоровья!», «Девочка чудесная! На папу очень похожа, а мимика и манеры мамины!», «Как на маму становится похожа, все больше и больше. Принцесска», — высказались в Сети.

Напомним, после развода с Валерой Блюменкранцем Тата растит Бетти одна. Валера живет в Санкт-Петербурге с новой женой Аней Левченко и иногда наведывается в гости к дочери и Тате в Москву.

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