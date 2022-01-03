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«Это слабое место сына»: Аня Левченко показала любимую игрушку девятимесячного Давида

Экс-участница «Дома-2» Аня Левченко наслаждается общением с наследником от Валеры Блюменкранца.

«Это слабое место сына»: Аня Левченко показала любимую игрушку девятимесячного Давида
Аня Левченко и Валера Блюменкранц с сыном Давидом. Фото: instagram.com/blumenkranz89/

Бывшие участники «Дома-2» Аня Левченко и Валера Блюменкранц воспитывают сына Давида. Первого января малышу исполнилось девять месяцев.

Аня Левченко поделилась забавным видео сына, которым запечатлела, как мальчик играет с пультом от телевизора. По словам мамы, это любимая игрушка сына.

Как только дома нет папы, который не разрешает Давиду брать пульт, малыш тут же хватает его и визжит от удовольствия.

«Папа не дает пульт. Да, Давидик? Пульт – это все. Это слабое место сына», — рассказала Аня Левченко.

Именно с пультом малыш может играть подолгу, а его мама сделать какие-то дела по дому. На других условиях Давид отказывается существовать без маминых рук и все время просится на них.

«Последнее время только руки и все. Если не носишь, кричит», — посетовала в микроблоге Левченко.

Напомним, в канун Нового года Аня Левченко и Валера Блюменкранц переехали в собственную квартиру в Санкт-Петербурге.

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