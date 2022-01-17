«У Темки тоже такой был»: Подольская нарядила сына Ваню в модный комбинезон с монстрами и шапку с огромным помпоном

Певица Наталья Подольская вместе с мужем, известным музыкантом Владимиром Пресняковым воспитывает двух сыновей — Артемия и Ивана.

Старшему наследнику пары уже шесть лет, он ходит в детский сад. А младшему в октябре исполнился годик.

Наталья Подольская рассказывала, что старается по возможности сама отводить Тему в садик. Судя по всему, с собой она берет и кроху Ванечку.

В сторис микроблога Наталья Подольская поделилась видео, которое сняла в прихожей своего особняка.

В кадре — маленький Ванечка, одетый в комбинезон и шапку с большим помпоном.

«Ваня, ты монстрик у нас, да? Похож, похож. У Темки тоже такой был в свое время. Ваня, ты пошел Тему в сад провожать? И пританцовываешь», — говорит сыну за кадром Подольская.

Напомним, ранее Наталья Подольская жаловалась на сложности со старшим сыном. В частности, Тема ни в какую не хочет расставаться с мамой и плачет каждое утро, когда нужно отправляться в детский сад.

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