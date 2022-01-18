«Какого дяденьку к нам занесло красивого»: Подольская понежничала с мужем на публике

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе сходили в ресторан.

Звездная пара исполнителей — Наталья Подольская и Владимир Пресняков — не так много времени проводят вдвоем.

Оба активно работают: дают концерты, ездят на гастроли, записывают новые песни. К тому же у супругов двое маленьких сыновей, которые не дают родителям расслабиться.

Но в этот вторник вечером Наталья Подольская и Владимир Пресняков все же сумели найти возможность, чтобы побыть вдвоем. Пара отправилась на ужин в ресторан.

Наталья Подольская поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела милый диалог с мужем Владимиром Пресняковым.

«Гляньте, какого дяденьку к нам занесло красивого», — говорила в кадре Наталья Подольская. «Чего?» — не понял, что произошло, Владимир Пресняков. «Дяденьку красивого занесло. Это «Любовь и голуби», цитата», — объяснилак мужу Подольская и нежно поцеловала его в щеку. «Я не дяденька, я викинг», — объявил Пресняков. «Я и мой викинг», — подписала видео в сторис микроблога Наталья Подольская.

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