«Какого дяденьку к нам занесло красивого»: Подольская понежничала с мужем на публике

Звездная пара исполнителей — Наталья Подольская и Владимир Пресняков — не так много времени проводят вдвоем.
Оба активно работают: дают концерты, ездят на гастроли, записывают новые песни. К тому же у супругов двое маленьких сыновей, которые не дают родителям расслабиться.
Но в этот вторник вечером Наталья Подольская и Владимир Пресняков все же сумели найти возможность, чтобы побыть вдвоем. Пара отправилась на ужин в ресторан.
Наталья Подольская поделилась в сторис микроблога видео, на котором запечатлела милый диалог с мужем Владимиром Пресняковым.
«Гляньте, какого дяденьку к нам занесло красивого», — говорила в кадре Наталья Подольская.
«Чего?» — не понял, что произошло, Владимир Пресняков.
«Дяденьку красивого занесло. Это «Любовь и голуби», цитата», — объяснилак мужу Подольская и нежно поцеловала его в щеку.
«Я не дяденька, я викинг», — объявил Пресняков.
«Я и мой викинг», — подписала видео в сторис микроблога Наталья Подольская.
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