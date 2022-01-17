«Тема каждое утро в слезах уходит в сад»: Подольская призналась, что старший сын приносит ей много хлопот

Певица Наталья Подольская разоткровенничалась с подписчиками микроблога. Мама двух мальчиков призналась, что сейчас в жизни ее семьи довольно сложный период.

Старший сын Подольской и ее мужа Преснякова постоянно пребывает в угнетенном состоянии. Мальчик требует максимального внимания к себе со стороны мамы.

«Тема буквально прилип ко мне. Мама! Хочу только с тобой, я по тебе всегда скучаю, хочу с тобой в туалет и спать, и везде, и всегда…» — поделилась певица.

Наталья Подольская понимает, что с появлением у Темы младшего брата Вани его жизнь стала немного другой. И, вероятно, именно в этом кроется причина проблем, с которыми Подольская пока не может справиться.

Тема отказывается ходить в детский сад, понимая, что его младший братик в это самое время остается дома.

Певица утверждает, что много времени проводит вдвоем с Темой и даже укладывает его спать, но в результате сын становится еще требовательнее.

«Мы и рисуем, и ходим в кино. 90% времени я укладываю его спать… Но моему «близнецу» этого недостаточно. Я и сама такая была в детстве. Без мамы просто умирала, и истерики сильные случались. Она даже из лагеря меня забирала, настолько я без нее не могла. Вот и Тема каждое утро в слезах уходит в сад. Как изменить это и вернуть, что было раньше? Ведь до этого он прекрасно ходил в сад и на секции», — не знает, как ей быть, Наталья Подольская.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.