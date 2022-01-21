«Это не Асти! У нее свой тембр!»: Артик впервые официально представил новую солистку Artik & Asti

Артик (Артем Умрихин) впервые официально представил публике новую солистку группы Artik & Asti после того, как ее покинула Асти (Анна Дзюба). Ею оказалась артистка, выступающая под именем Севиль.

«Сразу скажу, Севиль — это не Асти! Просто воспринимайте название группы Artik & Asti как название любой другой группы, такое же, как и «А’Студио», «Время и Стекло», «ВИА Гра», а Севиль — это новая солистка группы!

Севиль — полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении. Поэтому сравнивать даже не вижу смысла (хотя понимаю, что в любом случае найдутся такие люди) — нужно просто принять этот факт или не принять», — написал в личном блоге Артик.

Артист признался, что в ноябре, когда группа распалась, он оказался в сложной ситуации, не понимая, что делать ему дальше. По мнению Артема Умрихина, на поиски новой солистки у него могло уйти от 4 до 6 месяцев, на подготовку — 2 месяца. За это время коллектив просто могли забыть. Однако ситуацию спас счастливый случай — руководитель коллектива увидел ролик Севиль с песней Artik & Asti «Чувства» и был заворожен ее исполнением.

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