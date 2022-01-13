«Я так сильно скучала!»: экс-солистка Artik&Asti заключила контракт с Universal Music

На днях экс-солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба сообщила о премьере своей новой песни. 14 января фанаты певицы услышат ее долгожданный сольный трек «Феникс». Теперь же Анна призналась, что заключила контакт с Universal Music (Russia).

«Я счастлива, что вокруг меня сейчас находятся люди, которые бесконечно верят в меня, вкладывают душу и максимум своих сил в мое творчество! Больше всего переживала: «А вдруг меня не ждут? А если забыли? А вдруг я не нужна?», и я так рада, что эти переживания позади, и они были зря. Я тоже так сильно скучала!» — написала Дзюба.

больше по теме Бывшая солистка Artik & Asti Анна Дзюба рассекретила своего нового продюсера Певица теперь сотрудничает со знаменитым лейблом.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Анна Дзюба покинула группу Artik&Asti и отправится в «свободное плавание».

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