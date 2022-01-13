«Расставить точки над «i»»: Анна Дзюба назвала главную причину распада группы Artik & Asti

Экс-солистка музыкального дуэта Artik & Asti Анна Дзюба раскрыла причину распада коллектива.

Знаменитость перестала сотрудничать с Артемом Умрихиным. При этом артистка уважительно относится к шоумену и его семье.

«У нас вполне нормальные и приемлемые отношения. Мы хорошо общаемся. Я поздравила свою крестницу и Итана (дети Умрихина) с Новым годом. Но пока что мы суперблизко не поддерживаем отношения», – призналась Дзюба.

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«Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе», – добавила Анна.

К слову, исполнительница оставила свой прежний псевдоним, добавив к нему свое настоящее имя. Теперь она Анна Асти.

Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так тоже расставить точки над «i» и разойтись по сольным дорогам. Но мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся», — резюмировала певица в Peopletalk.ru.

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