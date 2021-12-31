«Когда я стану кошкой»: стало известно, под каким псевдонимом продолжила карьеру экс-солистка Artik & Asti

В год десятилетия группы Artik & Asti дуэт распался, к огромному огорчению многомиллионной армии фанатов.

Певица Анна Дзюба решила начать сольную карьеру и ушла, а ее экс-напарник Артем Умрихин поспешил заверить поклонников: группа не прекращает свое существование.

Он готовит замену девушке — вскоре публика услышит новую Asti.

Анна Дзюба тем временем, впервые после распада группы, вышла на сцену. Она приняла участие в шоу «Вечерний Ургант», где Иван Ургант аккомпанировал девушке. Она по-новому исполнила хит «Когда я стану кошкой» певицы Марии Ржевской с «Фабрики звезд».

Причем псевдоним, с которым продолжила карьеру артистка, звучит так: Анна Asti. И это притом, что псевдоним за певицей после ее ухода не оставили.

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