«Для стариков есть танцы»: дочь Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему отправила мать в дом престарелых

Как отметила Ольга, 83-летняя актриса не в совсем прекрасной форме.

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга объяснила, почему отправила свою мать в дом престарелых «Идиллия», где несколько месяцев прожил актер Леонид Куравлев.

«Не совсем в прекрасной форме она была. У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем». Ольга Шукшина

Как отметила Ольга Шукшина, ее мама в октябре лечилась в госпитале Вишневского. Однако, как она считает, в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка. Там разработана хорошая программа реабилитации. По словам наследницы, для стариков есть танцы, работает библиотека. Ольга Шукшина уже принесла матери кипу книг, чтобы родительница не скучала.

Дочь Федосеевой-Шукшиной призналась, что у нее сейчас самой сложная жизненная ситуация. Постоянно находиться около матери она уже не может, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Лидии Федосеевой-Шукшиной 83 года. Она в последние годы испытывает проблемы со здоровьем.

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