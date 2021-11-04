Пропали деньги и кольцо с бриллиантом: Федосеева-Шукшина обвинила помощницу в краже

Советская и российская актриса направила требование своей помощнице Татьяне Парамоновой. Она хочет, чтобы ей вернули банковскую карту, с которой было снято почти полмиллиона рублей. К тому же, у нее пропали 2 тысячи евро и некоторые ценные вещи.

Лидии Федосеевой-Шукшиной недавно исполнилось 83 года. Она редко появляется на публике, но ее имя часто мелькает в СМИ. Ранее в обществе обсуждали ее брак с Бари Алибасовым. С пятым мужем у актрисы часто были размолвки, в том числе и из-за имущества, поэтому в этом году они развелись.

Также у артистки напряженные отношения с дочкой Ольгой Шукшиной. Летом этого года помощница звезды Татьяна Парамонова путем распространения клеветнической информации спровоцировала конфликт между Федосеевой-Шукшиной и ее дочерью.

А теперь актриса подозревает помощницу в воровстве. Оказалось, что Татьяна забрала и удерживает у себя банковскую карту артистки, с которой было снято 470 тысяч рублей. Отмечается, что деньги не были сняты без оповещения Лидии Николаевны.

Ко всему прочему, у актрисы пропали ценные вещи — кольцо с бриллиантом и 2 тысячи евро. Федосеева-Шукшина не исключает, что их тоже могла украсть Парамонова.

Адвокат знаменитости Юлия Вербицкая-Линник уже изучает факты на предмет других противоправных действий, которые могут стать почвой для возбуждения нескольких уголовных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь актрисы Вадим Горжанкин.

«Куда и кем были потрачены эти деньги выясняют следователи в рамках проведения доследственной проверки.

Стоит отметить, что Парамонова крайне негативно относится ко всей семье Шукшиных. Люто ненавидит Ольгу и ее сына Василия. В отношении Марии Шукшиной распространяет ложную информацию о том, что последняя маму не поддерживает, в ее жизни не участвует.

Также летом 2021 года Парамонова неоднократно заявляла мне от имени Лидии Федосеевой-Шукшиной о своем намерении выкупить квартиру на улице Бочкова.

Требовала немедленного выселения из этой квартиры Ольги Васильевны Шукшиной, а также снятия видеокамер, которые Ольга установила с целью безопасности своей матери. Свои требования Парамонова сопровождала угрозами распространения неких данных порочащих Ольгу», — рассказала Юлия Вербицкая-Линник.

По ее словам, в суд скоро будет передан иск с тредованием о возврате банковской карты с соответствующим финансовым отчетом. Адвокат подчеркнула, что уже ведется расследование в отношении Парамоновой. Возможно будет возбуждено дело по статье «Кража», в соответствии с которой максимальный срок лишения свободы — 6 лет.

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