Следом за Куравлевым: Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для престарелых

Актрису, которой уже 83 года, туда определила дочь Ольга.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для престарелых «Идиллия». Именно в этом заведении до того, как попасть в больницу, несколько месяцев проживал актер Леонид Куравлев.

Отметим, что в пансионат легендарную актрису определила ее дочь Ольга. При этом сама Ольга Шукшина заметила, что в этом нет ничего зазорного. Оказалось, что с сотрудниками пансионата она познакомилась на программе «Пусть говорят», где как раз обсуждали Леонида Куравлева.

«Дядя Леня провел в пансионате несколько месяцев до того, как попал в больницу. На съемках передачи я общалась с сотрудниками пансионата. Эти симпатичные люди пригласили маму к себе отдохнуть». Ольга Шукшина

Напомним, что не так давно Лидия Федосеева-Шукшина наладила общение с бывшим мужем продюсером Бари Алибасовым. Они даже выкладывали совместный снимок в соцсетях, сообщает «Собеседник».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.