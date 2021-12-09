Оскандалилась: Мария Шукшина получила новый удар в Сети

Мария Шукшина ведет ярую борьбу против вакцинации. Актриса не верит в разработку ученых, да и в коронавирус в принципе, считая болезнь всемирным заговором. Своих подписчиков в инстаграме она убеждает в том, что вакцины придумали для того, что чипировать людей.

На днях соцсеть вынесла предупреждение Шукшиной. Теперь все, кто захочет подписаться на ее страницу в инстаграме, сначала ознакомятся с соответствующим текстом. Модераторы предупреждают, что там публикуется ложная информация. А накануне YouTube заблокировал ее канал за нарушение правил сообщества.

больше по теме Мария Шукшина удивила странной выходкой Мыслями актриса поделилась в своем инстаграме.

Добавим, ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что актриса ничего не смыслит в теме вакцинации и просто-напросто собирает вокруг себя толпу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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