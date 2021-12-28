Дом или квартира, Россия или США: Алибасов-младший, братья Запашные и Владимир Левкин обсудили жилищный вопрос

Знаменитости рассказали, в какой стране стране хотели бы жить и сколько лет им нужно, чтобы заработать на жилье своей мечты.

А вам нравится место, где вы живете или хотели бы перебраться на другую улицу, в другой город или даже страну? Менять жизнь к лучшему – это естественное желание человека.

Teleprogramma.pro спросила у Эдгарда и Аскольда Запашных, Владимира Левкина и Бари Алибасова-младшего, где бы они хотели жить.

Забегая вперед, скажем – никто из них не хотел бы перебраться на ПМЖ в другую страну.

Эдгард Запашный, дрессировщик

Представитель известной цирковой династии не скрывает, что у него есть возможности перебраться в любую точку мира, но уезжать из свое страны он не планирует.

«Мне много раз предлагали длительные контракты и в США, и в Китае, но я ловлю себя на мысли, что с удовольствием путешествую по миру и работаю в разных странах, но меня полностью устраивает менталитет нашей страны и желания уехать никогда не возникало», — делится Эдгард.

Раньше дрессировщик жил с семьей в московской квартире, теперь живет за городом в частном доме.

«Возможно, мне бы хотелось дом побольше. Такой, где спокойно разместятся дети и останется пара комнат для моих гостей. А вот уехать из страны – никогда. Я жил четыре года в Китае, по полгода в Японии и Европе, но там у людей другой менталитет, мы открыты душой, а они просто другие. Я за то, чтобы жить дома и ездить отдыхать», — заключил представитель знаменитой династии.

Аскольд Запашный, дрессировщик

У Аскольда Запашного, как и у брата, тоже есть загородный дом, но жить он предпочитает в городской квартире.

«Большую часть жизни я живу в квартире, есть и дом, но дом — это пробки. Все прелести дома нивелируются заторами на дорогах, так как нужно на два часа раньше выезжать», — говорит Аскольд.

По его мнению, для семьи из трех человек, вполне достаточно дома в 100 квадратов. А вот хотеть огромный замок не стоит, так как за ним нужно будет ухаживать и тратить огромные деньги на его содержание.

«Если говорить о месте, то мне нравится жить в Москве. Но если не здесь, то только в Питере. Из России я бы точно не уехал, ну разве что колонистом на Марс. Такая детская фантазия. С точки зрения взрослого человека, это очень тяжелые условия, но если бы судьба предоставила такой шанс, то я бы попробовал», — поделился дрессировщик.

Бари Алибасов-младший, продюсер

Он тоже не готов уезжать из своей страны, но с удовольствием живет в разных уголках России. Сейчас сын продюсера группы «На-На» живет в Калининграде.

«У меня старинный дом, где раньше в конце XVIII века была обувная фабрика, потом это стало гитлеровскими казармами, а потом сталинскими казармами. Метровые стены, где каждый кирпичик пронумерован печатью, пятиметровые потолки – это невероятное ощущение. Выбирая между Россией и всем остальным миром, я хочу жить в России», — делится Алибасов-младший.

У него есть три любимых места – это Москве, Улан-Уде, где причудливо сплетаются культуры и Калининград.

«Если жить в Москве, то жить на Патриарших, Кремлевской набережной или Арбате. Мне посчастливилось, что папа свил там свое гнездышко. А я в Калининграде я прихватил 250 кв.метров в историческом доме за 12,5 миллионов рублей. Вроде как для москвича это не дорого, но 2 года назад, до ЧМ по футболу они стоили 6 миллионов, а через год будут стоить 20 миллионов! Сравнимо с домиком на Рублевке, но не сопоставимо с культурным наследием», — рассудил Бари.

Владимир Левкин, певец

Владимир Левкин коренной москвич. Здесь он родился и вырос и уезжать из столицы не готов.

«В Москве должна быть квартира, а за городом дом. Мне кажется, что оптимальная площадь квартиры 100-150 квадратов. Мне нравится Краснопресненский район, я бы там хотел иметь жилье», — делится музыкант.

Он посчитывает, что на квартиру своей мечты сможет заработать за пару лет.

«При наличии у меня 5 концертов в месяц я мог бы заработать на жилье моей мечты за пару лет. Главное теперь чтобы закончился ковид, и мы пошли на концерты. Я артист, я зарабатываю тем, что пою песни», — поделился Владимир Левкин.

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