Федосеева-Шукшина отдала ключи от легендарной квартиры на улице Бочкова внуку Василию

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале совершила красивый жест. Она подарила ключи от квартиры на улице Бочкова своему внуку Василию.
«Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий».
Как отметила Лидия Федосеева-Шукшина, она не позволит, чтобы квартира на улице Бочкова досталась посторонним людям. В частности, ее подруге Татьяне Парамоновой, которая претендовала на недвижимость и даже предлагала 83-летней актрисе деньги.
Ранее стало известно, что подруга Федосеевой-Шукшиной завладела ключами от недвижимости актрисы в Новой Москве. Сейчас звезда с Парамоновой не общается. Она требует вернуть ей ключи и извиниться.
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