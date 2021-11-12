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Федосеева-Шукшина отдала ключи от легендарной квартиры на улице Бочкова внуку Василию

Как отметила актриса, она больше не хочет споров и разногласий в своей семье.

Федосеева-Шукшина отдала ключи от легендарной квартиры на улице Бочкова внуку Василию
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале совершила красивый жест. Она подарила ключи от квартиры на улице Бочкова своему внуку Василию.

Лидия Федосеева-Шукшина с дочкой и внуком
Лидия Федосеева-Шукшина с дочкой и внуком. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Квартира на Бочкова будет принадлежать Василию и Ольге. Никаких споров и разногласий».

Лидия Федосеева-Шукшина

Как отметила Лидия Федосеева-Шукшина, она не позволит, чтобы квартира на улице Бочкова досталась посторонним людям. В частности, ее подруге Татьяне Парамоновой, которая претендовала на недвижимость и даже предлагала 83-летней актрисе деньги.

Ранее стало известно, что подруга Федосеевой-Шукшиной завладела ключами от недвижимости актрисы в Новой Москве. Сейчас звезда с Парамоновой не общается. Она требует вернуть ей ключи и извиниться.

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