«Нельзя трогать до полугода»: Серов объяснил, почему еще не брал на руки внучку

Александр Серов недавно отпраздновал 67-летие. Артист раньше был покорителем женских сердец. Теперь едва ли не каждый год объявлялись то любовницы, то якобы внебрачные дети певца. Однако его большой любовью была гимнастка Елена Стебенева. Они были вместе почти 20 лет. У них есть дочка Мишель, которая успела выйти замуж и в этом году стала мамой. Радостной новостью она поделилась в передаче «Привет, Андрей!».

Мишель отметила, что артист уже пять месяцев как дедушка. Малышка получила имя Мия. По словам певца, это норвежское имя.

«Суеверный очень. Такую картину наблюдаю, мы ребенка купаем. У нас бассейн и детский бассейн. Каждый вечер мы там ребенка купаем. Большие такие окна в доме. Папа подходит, темно. Мы ему говорим: «Что там стоишь, заходи». А он: «Нет, еще рано. Плохая примета. Я человек современный. Пока не буду еще держать», — поделилась наследница звезды. «Нельзя трогать до полугода. Ну не только суеверия и приметы, сейчас еще у нас карантин. Я просто страхуюсь. Плюс я суеверный. Не надо до шести месяцев трогать ребенка, но я смотрю с упоением», — пояснил свою позицию Серов.

Ведущий Андрей Малахов спросил, видит ли малышку бабушка. Оказалось, что видит, но не часто. Более того, певец признался, что даже рождение внучки не сделало их отношения теплыми с экс-супругой.

«Точка поставлена крепкая. Лена была красивая, потрясающая. Как можно было в нее не влюбиться. Она была просто модель», — заявил Александр.

Отца своего артист видел один раз в жизни. Также он знаком со своим братом, но не поддерживает с ним отношения.

Смотрите также: