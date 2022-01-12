«Иметь связи либо хиты»: Мишель Серова призналась, почему до сих пор не стала популярной

Мишель Серова – дочь популярного артиста Александра Серова. Она также пошла по стопам знаменитого папы и даже окончила училище им. Гнесиных, но на большой сцене так и не появилась. Фанаты спросили у Мишель, почему так произошло.

«Почему вас так мало показывают по телевидению и вы не выступаете на концертах?» — спросили фолловеры у Мишель.

«Потому что для этого надо быть популярным артистом. Либо иметь связи. Либо хиты. Много-много факторов. У меня пока нет такого. Но я планирую работать над этим», — ответила Серова в своем инстаграме.

Напомним, недавно Мишель Серова объявила о том, что ждет второго ребенка. Певица и ее муж уже воспитывают дочь Мию.

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