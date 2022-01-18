«Я так счастлива»: Бузова в лосинах и объемной шубке улетела из Москвы накануне дня рождения

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она привыкла все делать с размахом и удивлять поклонников. Примечательно, что телеведущая зимой устроила себе отпуск.

Она 10 дней провела в Куршевеле, где не только каталась на лыжах, но и веселилась вечерами с Клавой Кокой. Однако потом артистка приехала в Москву и снялась в новом клипе на песню, которую выпустит на днях.

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Но задерживаться в Москве Ольга не стала. Накануне своего дня рождения телеведущая снова покинула Москву, но уже в компании друзей, среди которых была Мария Погребняк и ее PR-директор Антон. Примечательно, что артистка оставила в секрете, куда отправляется. Но она призналась, что запланировала это путешествие заранее.

«Мои хорошие, я готовилась к этой поездке с ноября (когда я еще лежала в больнице с рукой)… Предстоящий день рождения мне хотелось отметить именно так… в кругу самых близких мне и родных людей. Но у меня есть одна особенность: в свой праздник я думаю только об одном… как сделать вас счастливыми, и как вас вновь удивить. Я, надеюсь, у меня все получилось и вы все отдохнете. Я старалась. Я вас люблю», — написала звезда.

Бузова покрасовалась в кожаных лосинах и футболке Louis Vuitton. Образ дополнили ботильоны и сумка на ремешке. Она покрасовалась перед вылетом.

«Я так счастлива сегодня», — заявила звезда.

Оказалось, что даже друзьям она не рассказала, куда они летят.

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