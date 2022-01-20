«Какая прелесть! Скоро весна!»: Пугачева в стеганом пуховике цвета айвори вышла на променад в снегопад

Максим Галкин запечатлел любимую жену в непогоду у замка. Она продемонстрировала стильный монохромный аутфит.

Алла Пугачева является одной из самых популярных певиц в России. Однако в последнее время она редко появляется на публике. Артистка порой играет на пианино для друзей. А вот большую часть времени она занимается воспитанием двойняшек Лизы и Гарри.

Певица все же покидает замок, когда ей хочется сделать покупки или увидеться с друзьями. Накануне она нагрянула в бутик Игоря Гуляева.

Тогда Алла Борисовна решила покрасоваться в шляпке и лосинах. Она привезла для дочки подарок в виде дубленки. По всей видимости, артистка хочет чаще выбираться из дома. 20 января она вышла на променад в сад, когда начался снегопад.

Максим Галкин заснял свою жену в стеганом пуховике цвета айвори. Она была с укладкой и макияжем. Хлопьями летящий снег только восхитил звезду.

«Какая прелесть! Скоро весна!» — заявила Пугачева.

Она решила снять капюшон и продемонстрировать пышный хвостик. Артистка смогла сохранить прическу.

«Ой, жарко!» — заверила певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Примадонна. Многие одарили ее комплиментами. «Вы прекрасны, обожаю вашу семью», «Да, Алла Борисовна! Весна непременно настанет», «Красавица вы наша!», «Красавица Алла Борисовна!», «Любимица красавица, у меня слов нет», «Вот это женщина», «Очень идет белый», «Как можно выглядеть так восхитительно», — прокомментировали пост подписчики.

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