«Красотка!»: 72-летняя Алла Пугачева в шляпке флоппи и стриженой шубке заглянула в бутик

Примадонна пришла за обновками к стилисту и дизайнеру Игорю Гуляеву. Она впечатлила его своим образом.

Алла Пугачева является одной из самых популярных артисток в России. Несмотря на то что она давно не выступает на сцене, певица не теряет любовь публики. 72-летняя звезда занимается воспитанием детей Лизы и Гарри.

Примечательно, что она не скрывает, что старается хорошо выглядеть ради наследников. За последние годы артистка похудела, а также сменила стиль. Наряды для нее порой шьют именитые дизайнеры.

В последнее время Алла Пугачева все чаще приезжает в центр Москвы. Она прогуливается по любимым улочкам и всегда заглядывает бутик к другу Игорю Гуляеву.

Дизайнер и стилист передал ей подарок для маленькой Лизы Галкиной — дубленку с вышивкой. Также Примадонна позволила себя снять на камеру. Она представила стильный тотал look. Алла Борисовна щегольнула в короткой стриженой шубке и шляпке флоппи с изогнутыми полями. Наряд дополняли кожаные лосины.

Примадонна обсудила с ним селфи, которое выложила накануне в соцсети. Многие раскритиковали ее небрежную укладку. Но певица призналась, что это случайный кадр. По всей видимости, она даже публиковать его не собиралась.

«Да ну! Не такая ты! Покажи! Совсем другое лицо», — заявил Гуляев. «Я повернулась, чтобы посмотреть, как у меня помада. Ну ничего, что поделать», — пояснила Пугачева. «Красотка!» — одарил ее комплиментом стилист.

Поклонники тоже пришли в восторг от того, как выглядит звезда в 72 года. Многие отметили, что всегда восхищались ее фирменным стилем.

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