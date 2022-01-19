«Обожулька сладючая»: Лиза Галкина в дубленке цвета айвори восхитила друзей Аллы Пугачевой

Алла Пугачева принесла дочке подарок от дизайнера. Малышка умилила Игоря Николаева, Ирину Безрукову и других звезд на прогулке.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. У них подрастают двойняшки Лиза и Гарри. Певица посвящает детям все свободное время. Примечательно, что артистка в свои 72 года старается выглядеть стильно.

Она носит модные наряды, но добавляет в них изюминку. Так, 19 января Примадонна отправилась на шопинг. Она облачилась в лосины и шубку, а также надела шляпку, которая напоминала головной убор, в котором звезда снялась в клипе на хит «Сильная женщина».

Как оказалось, Пугачева не только заглянула в бутик к Игорю Гуляеву, обсудила с ним свои селфи. Дизайнер подарил ей новое пальто для дочки. Лиза Галкина поспешила примерить обновку. Она щегольнула в пальто цвета айвори и алой шапке с шарфом на крыльце замка. Даже сапожки подошли в тон к шапке.

«Лизавета, покажи пальтицо! Игорь Гуляев соорудил», — заявил Галкин.

Девочка кокетливо покружилась. Она давно стала интересоваться модой. Примечательно, что даже Кристина Орбакайте дарит ей наряды на праздники. Поклонники и друзья Примадонны восхитились маленькой Лизой.

«Прелесть!» — заявила Ирина Безрукова. «Красота!» — присоединился Игорь Николаев. «Обожулька сладючая», — восхитился Игорь Гуляев. «Очень», — присоединилась Лолита Милявская.

Добавим, что у Аллы Борисовны тоже не так давно появилась сливочная дубленка, но в укороченном варианте. Она в ней гуляла с дизайнером по Москве. Также певица не раз носила красные головные уборы. Дочка любит подражать маме и копировать ее луки.

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