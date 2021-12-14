«Снежным утром»: Стеша Маликова в куртке-рубашке оверсайз и джинсах клеш вышла на променад

Стеша Маликова родилась в звездной семье. Ее папа Дмитрий Маликов, а мама — Елена Изаксон. Несмотря на то, что она была очень близка к музыке, наследница артиста решила заниматься бизнесом.

Уже больше года Стефания выпускает одежду собственного бренда. Она старается угадать тренды и создать наряды для своих сверстниц. Недавно юная бизнеследи показала наряды для Нового года.

Но также Стеша любит уютные повседневные луки. На этот раз она решила выйти на променад в куртке-рубашке синего цвета. Свитер в тон и джинсы клеш с плюшевым мехом дополнили ее лук.

Она предпочла монохромный наряд. Дочка Маликова насладилась снежной погодой. Она была без шапки, показав пышные локоны. Примечательно, что куртки-рубашки стали актуальны еще год назад.

«Одним снежным утром», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. Многие отметили, что она очень похожа на свою маму. «Копия мама! Боже генетика», «Девочка прекрасна! Гордость родителей!», «Куколка», «Какая современная, интересная… изящная», «У вас крутые джинсы», «Какие интересные наряды! Куртка прям шик», «По вам сразу видно, кто родители», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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