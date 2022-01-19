«Только приехала с работы»: Стриженова в сливочном пальто и платке вышла на прогулку со своей собакой

Екатерина Стриженова является одной из самых известных российских телеведущих. Она уже давно работает на ТВ, а также играет в театре. Многие зрители знают ее, так как смотрят передачу «Доброе утро».

Екатерина в свои 53 года может похвастаться моложавым видом. Она также старается облачаться в женственные наряды, подчеркивающие достоинства ее фигуры. Звезда не скрывает, что ей подбирают луки стилисты.

Но в обычной жизни Стриженова сама себе подбирает образы. На этот раз она решила поделиться кадрами, на которых гуляла по лесу поздно ночью. Телеведущая предстала в сливочном пальто-халате и платке на голове лилового цвета.

По словам Екатерины, она вышла подышать. Однако на променаде с ней была собачка — померанский шпиц шоколадного цвета. Звезда покрасовалась на фоне снежных пейзажей.

«Я только приехала домой с работы. Завтра очень рано вставать», — призналась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стриженова. К слову, она поддержала тренд на платки. Ирина Пегова и другие модницы этой зимой отказались от шапок в пользу платков.

«Ну прям Снегурочка», «Очень красивая», «Как можно так выглядеть, работая так много?», «Ну очень нежная», «Стильная такая», «И не скажешь, что бабушка», «Ну очень красивенькая», «Как вы роскошно выглядите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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