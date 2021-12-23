По-зимнему стильно: Стеша Маликова в черном полушубке и джинсах-трубах покаталась на ГУМ-катке

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она не скрывает, что росла среди творческих людей. Артист возил ее в разные страны и брал на светские рауты. Она стала интресоваться модой.

Еще год назад Стефания училась в МГИМО. Во время каникул она создала свой бренд одежды. Теперь юная бизнес-леди регулярно демонстрирует обновки. Она носит как платья, так и костюмы, а также молодежные куртки и воротники-хомуты.

На днях Стеша вернулась из Италии, куда ездила ради получения американской визы. Она решила провести время с подругами. Дочка Маликова приехала на Красную площадь, где покаталась на ГУМ-катке.

Она предстала в джинсах-трубах и черном полушубке. Образ дополнили кепка и шарф. Наследница артиста покаталась на фигурных коньках. Она насладилась морозной погодой.

«Снежный человек жив!» — написала звезда.

Поклонники отметили, что Стеша выглядит стильно. Но некоторые посчитали, что она оделась легко для зимней погоды. К слову, шубы в этом году носят многие звезды: Марина Юдашкина, Юлия Барановская, Ксения Бородина.

«В такой холод кататься — вы герои», «Вы так легко одеты! В моем городе этой одежды хватит на 7 минут», «Странный выбор одежды в сильный минус», «Такой забавный наряд», «Шубка прям стильная, шик зимы», «Шубку надо причесать», — прокомментировали пост подписчики.

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