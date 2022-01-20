Изящная леди: Шубская в струящихся брюках палаццо и топе на запах покрасовалась в своем особняке

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже длительное время счастлива в браке с Александром Овечкиным. Пара в свое время сыграла пышную свадьбу в Москве.

А вот живут они в Вашингтоне. Там у знаменитого российского хоккеиста есть особняк. Пара уже воспитывает двоих сыновей — трехлетний Сергей и годовалый Илья. Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке.

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Примечательно, что супруги часто приходят на светские мероприятия. Шубская каждый раз демонстрирует женственные образы. Примечательно, что она быстро приходит в форму после родов.

Жена хоккеиста может похвастаться точеной фигурой. Накануне она покрасовалась в черном костюме. Девушка предстала в брюках клеш и топе на запах. Анастасия подчеркнула свою тонкую талию. Она выбрала стильный фасон, удлиняющий силуэт.

Шубская была в роскошной гостиной с большим камином. Дизайн комнаты был выполнен в в теплых тонах. Поклонники осыпали комплиментами супругу Овечкина.

«Ну до чего красивая», «Какая фигурка», «Вы очень стройная», «Вот это мама двоих детей», «Нереально хороша», «Стильный наряд», «Какая вы элегантная», «Вот сразу видно, что есть вкус», «Настя, вы прям настоящая леди, даже дома», — прокомментировали кадры подписчики.

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