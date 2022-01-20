Дресс-код — черный: Акиньшина в струящемся платье плиссе пришла на премьеру, а Нинидзе — в бархатном бюстье

В Москве состоялась премьера первого сериала Данила Козловского «Карамора». Многие звезды пришли со своими вторыми половинками в кинотеатр.

Данила Козловский является одним из самых востребованных молодых актеров в России. Он снялся в десятках разных кинолент. Примечательно, что артист также пробует силы как режиссер.

Его работами восхищается даже Алла Пугачева, которая оценила его фильм «Чернобыль». Теперь Козловский презентовал свой первый сериал «Карамора», где сыграл главную роль. Накануне в Москве состоялась закрытая премьера картины про альтернативную судьбу Российской империи в начале ХХ века.

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На ковровой дорожке собралось много звезд. Примечательно, что Козловского пришла поддержать Оксана Акиньшина.

На этот раз она облачилась в струящееся платье плиссе. Лаконичный наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ дополнили туфли-лодочки. И хотя актриса была рядом с Данилой, вместе они не позировали для фото.

Примечательно, что почти все гости соблюли дресс-код — черный цвет. Федор Бондарчук и Паулина Андреева пришли в костюмах. А вот Нино Нинидзе предстала в бархатом платье-бюстье в пол. Наряд подчеркнул ее талию.

Ее сопровождал бывший муж Ксении Собчак Максим Виторган. Он подобрал к костюму черную рубашку и галстук, создав монохромный образ. Впервые за долгое время пара пришла вместе и с удовольствием позировала на камеру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нинидзе. Много комплиментов получила и Акиньшина. Напомним, что увидеть сериал «Карамора» можно с 20 января эксклюзивно на видеосервисе START.

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