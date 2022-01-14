«Забыли, больше не интересен?»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений в кино

Как отметил 54-летний режиссер, ему от этого очень неприятно.

Режиссер Федор Бондарчук в программе «Кино в деталях» на канале СТС пожаловался, что у него в последнее время стало крайне мало предложений для съемок в кино.

«Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень». Федор Бондарчук

Напомним, что Федор Бондарчук в 2019 году женился на актрисе Паулине Андреевой. В марте 2021 года у пары на свет появился общий сын. Сейчас Федор Бондарчук старается как можно больше времени проводить со своим любимым наследником.

Добавим, что у Федора Бондарчука есть двое детей от предыдущих отношений. Это сын Сергей и дочь Варвара от модели Светланы Бондарчук.

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