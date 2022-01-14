Какие худи сейчас в моде и с чем их носить
Видео
Тигровые креветки с чесночным соусом на подушке из рукколы
Видео

«Забыли, больше не интересен?»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений в кино

Как отметил 54-летний режиссер, ему от этого очень неприятно.

«Забыли, больше не интересен?»: Федор Бондарчук пожаловался на отсутствие предложений в кино
Федор Бондарчук. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Федор Бондарчук в программе «Кино в деталях» на канале СТС пожаловался, что у него в последнее время стало крайне мало предложений для съемок в кино.

Федор Бондарчук
Федор Бондарчук. Фото: Globallookpress.com

«Поймал на старости лет ощущение, что не было давно предложений. Что, забыли, больше не интересен? Это неприятно. Очень».

Федор Бондарчук

Напомним, что Федор Бондарчук в 2019 году женился на актрисе Паулине Андреевой. В марте 2021 года у пары на свет появился общий сын. Сейчас Федор Бондарчук старается как можно больше времени проводить со своим любимым наследником.

Добавим, что у Федора Бондарчука есть двое детей от предыдущих отношений. Это сын Сергей и дочь Варвара от модели Светланы Бондарчук.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

канал СТСПаулина АндрееваПрограмма "Кино в деталях"Светлана БондарчукФедор Бондарчук