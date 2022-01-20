«Не буди во мне зверя»: в свой день рождения Бузова представила новый трек

Ольга Бузова отмечает день рождения. 20 января поющей ведущей исполнилось 36 лет. по традиции в этот день Ольга представила фанатам свой новый трек, который получил название «Не буди во мне зверя». Об этом блондинка сообщила в своем инстаграме.

«Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой. По традиции выпускаю песню в свой день рождения и лучшим подарком от Вас будет если вы послушайте песню целиком и поддержите мой релиз. Трек доступен на всех цифровых площадках», — написала Бузова.

Напомним, день рождения Ольга Бузова решила отмечать в Сочи. Звезда собрала своих самых близких друзей, среди которых Мария Погребняк и ее пиарщик Антон Богуславский, арендовала частный самолет и отправилась на курорт. Правда, для родной сестры Анны места на борту не нашлось.

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