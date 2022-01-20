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Места не нашлось: Ольга Бузова не позвала сестру в Сочи на празднование дня рождения

Поющая ведущая празднует день рождения на курорте.

Места не нашлось: Ольга Бузова не позвала сестру в Сочи на празднование дня рождения
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова отмечает день рождения 20 января. Поющей ведущей исполнилось 36 лет. Этот день она решила провести в Сочи в компании близких друзей. Для этого Бузова арендовала частный самолет, в котором не нашлось места для родной сестры Анны.

О том, что между Ольгой и Анной натянутые отношения, известно уже давно. Хотя ранее девушки вели совместный бизнес и были очень близки. Однако в последние пару лет между ними пробежала черная кошка. В чем причина – ни одна, ни другая не признаются.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86/

Фанаты засыпают Бузову вопросами на этот счет, но самая популярная звезда России пока не отвечает на них.

Напомним, начало года Ольга Бузова провела в Куршевеле после вернулась в Москву, где задержалась буквально на пару дней.

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