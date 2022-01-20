«Побывали у Матронушки»: Мальков показал, как Макеева молится святым

Актриса с мужем отдыхала в загородном спа-отеле на берегу Волги.

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами в мае прошлого года. Пара мечтает о совместных детях и не упускает ни одной возможности как можно скорее приблизить этот чудесный момент.

Выходные супруги провели в загородном спа-отеле на берегу Волги, где Анастасия нырнула в прорубь в праздник Крещения, а затем отправилась в храм. Кадрами Роман поделился в своем инстаграме.

«Моя любимая как истинный герой второй год окунается в светлый праздник! В прошлом году это было в храме города Боровск, было -27. Сегодня это была купель в самой матушке Волге! Мороз -11, открытое место, ты просто молодец, Анастасия Макеева, горжусь тобой! А сейчас мы побывали у Матронушки и счастливые едем почти домой», — написал Мальков.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие, а буквально за неделю до этого взяла фамилию мужа.

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