«Счастлив кайфовать с тобой, мой ангелочек»: Мальков не устает признаваться в любви Макеевой

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдохнули в загородном отеле на берегу Волги. В своем инстаграме бизнесмен показал кадры, на которых актриса рассекает по снежной местности на снегоходе и в очередной раз признался ей в любви.

«Какая была крутая прогулка на снегоходах! Сегодня ты была моим личным водителем. Я так счастлив кайфовать с тобой, просыпаться сладко-сладко… засыпать вкусно-вкусно. Мой ангелочек. Рад, что вырвались в это райское место», — написал Мальков в своем инстаграме.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в мае прошлого года. Они сыграли свадьбу, а такде обвенчались в Крыму. В декабре актриса решила взять фамилию своего мужа и стала Анастасией Мальковой-Макеевой.

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