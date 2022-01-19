Кристина Орбакайте и Михаил Земцов: 18 лет любви
Видео
Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео

«Счастлив кайфовать с тобой, мой ангелочек»: Мальков не устает признаваться в любви Макеевой

Супруги отдохнули в загородном отеле на берегу Волги.

«Счастлив кайфовать с тобой, мой ангелочек»: Мальков не устает признаваться в любви Макеевой
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan/

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдохнули в загородном отеле на берегу Волги. В своем инстаграме бизнесмен показал кадры, на которых актриса рассекает по снежной местности на снегоходе и в очередной раз признался ей в любви.

«Какая была крутая прогулка на снегоходах! Сегодня ты была моим личным водителем. Я так счастлив кайфовать с тобой, просыпаться сладко-сладко… засыпать вкусно-вкусно. Мой ангелочек. Рад, что вырвались в это райское место», — написал Мальков в своем инстаграме.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в мае прошлого года. Они сыграли свадьбу, а такде обвенчались в Крыму. В декабре актриса решила взять фамилию своего мужа и стала Анастасией Мальковой-Макеевой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков