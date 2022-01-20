«Все невзгоды пусть уйдут»: Макеева в пестром купальнике на шнуровке окунулась в ледяную прорубь

Анастасия Макеева и Роман Мальков отдыхают в загородном спа-отеле. Счастливые супруги дышат свежим воздухом, катаются на снегоходах, а в Крещение окунулись в прорубь. Кадрами актриса поделилась в своем инстаграме.

Анастасия примерила пестрый купальник на шнуровке, в котором вошла в ледяную воду.

«С Крещением, друзья! В этот святой день все невзгоды пусть уйдут и отчистится ваша душа и тело», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков стали супругами в мае прошлого года. А в декабре актриса решила взять фамилию мужа. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева.

Кроме того, актриса увлекалась изучением квантовой психологии и теперь готова сама давать платные консультации всем желающим.

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