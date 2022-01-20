«Человек вообще ничего не делает, кроме как отдыхает»: жена Карпина – о Самойловой

Как отметила Дарья, в комментариях у модели все пишут, что она прекрасная мама.

Жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья в эфире программы на канале «Матч ТВ» «Есть тема!» высказалась о жене рэпера Джигана модели Оксане Самойловой.

«Если открыть ее Instagram, то создается впечатление, что человек в этой жизни вообще ничего не делает, кроме как отдыхает. У нее там курорты, на которые, наверное, не все наши футболисты ездили. Понимаете?!» Дарья Карпина

По словам Дарьи Карпиной, при этом в комментариях у Оксаны Самойловой не встретишь негатива. Все ее поклонники хвалят звезду и называют прекрасной мамой. Как отметила Дарья Карпина, ни у кого не возникает вопросов, откуда Оксана Самойлова берет деньги на отдых, чем зарабатывает и вообще платит ли налоги.

Напомним, что у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо совместных детей. Не так давно они отправились на отдых со своим семейством в Мексику.

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