«Паханы на чиле»: Тимати и Джиган похвастались подросшими сыновьями на отдыхе

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнителя Тимати появилось совместное фото с Джиганом. Примечательно, что друзья держали на руках своих младших детей.

Тимати и Джиган стали отцами не только красавиц-дочерей, но и будущих сильных мужчин. Ими артисты очень гордятся, поэтому и хвастаются без всяких угрызений совести.

«Паханы на чиле», — подписал Тимати фото с отдыха вместе с другом и их детьми.

Тимати взял на руки Ратмира, а Джиган позировал с Давидом.

«Мощные ребята», «Мальчишки вырастут и будут хорошими друзьями», «Интересно увидеть подобное фото через 15 лет», «Крутые! Так приятно смотреть, как любят своих сыновей», — написали поклонники шоуменов в комментариях под фото.

Отметим, что в прошлом году артисты сделали подобное фото. Только тогда сыновьям Тимати и Джигана не было и года. А теперь малыши подросли и научились говорить.

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