Оксана Самойлова: «Почему никто не сказал мне, что быть мамой взрослого человека так сложно»

Оксана Самойлова показала поклонникам повзрослевшую старшую дочь и рассказала об отношениях с Ариелой. Модель призналась, что часто представляет момент, когда дети уже станут взрослыми.

Однако воспитание первого подростка в семье дается ей довольно тяжело. Жена Джигана рассказала, что старается понимать и принимать свою старшую дочь.

«Я всегда представляла себя мамой взрослых детей. Типа я иду такая, а рядом со мной ещё 3 взрослые девушки и естественно все думают, что мы сестры, а я говорю: «Нет, это мои дочки», — а все такие: «Вау-вау-вау, как такое может быть! Мы в шоке!» Но почему никто не сказал мне, что быть мамой взрослого человека так сложно. Очень сильно сложнее, чем мамой малышей. Но ничего, мы с Ари стараемся. Находим общий язык, уступаем, понимаемся, а главное — любим друг друга больше всего на свете», — поделилась Оксана в своем Instagram.

Сейчас семья рэпера Джигана в полном составе отдыхает в Колумбии в компании Тимати и его детей. Исполнители уже успели сделать традиционное фото с подросшими наследниками. В 2021 году рэперы отдыхали семьями в Дубае.

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