Гринч и персональный Дед Мороз: Оксана Самойлова поздравила детей с Новым годом

Бизнесвумен устроила для дочерей и сына шоу по мотивам фильма «Один дома».

В последних Stories личного микроблога модели Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость поделилась праздничной атмосферой в ее доме. Многодетная мамочка устроила настоящее шоу для своих наследников в честь Нового года.

Самойлова каждый год приглашает Деда Мороза и Гринча к своим детям. Вот только в этот раз сказочные персонажи появились не одни, а с грабителями из фильма «Один дома».

Детям Джигана и Самойловой посчастливилось представить себя на месте Кевина Маккаллистера. Сестры ставили ловушки и крушили в доме, пока это разрешалось.

Позже к девочкам присоединился их младший брат Давид. Малыши послушали поздравления Деда Мороза и потанцевали с Гринчем.

Дети получили свои подарки, среди которых были сладости, огромные наборы для рисования, роботы и многое другое.

Напомним, ранее Оксана Самойлова поделилась кадрами с новой фотосессии. Модель призналась, что глава семейства Джиган не очень хотел фотографироваться. Но мнение шоумена не учитывалось.

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