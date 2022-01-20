«Готовимся к летней Олимпиаде»: Ягудин с дочками показал мастер-класс в бассейне

Алексей Ягудин с Татьяной Тотьмяниной и дочками отдыхают в Дубае. На этот курорт звездная семья приезжает каждую зиму.
В своем инстаграме фигурист показал, как весело проводит время с Лизой и Мишель с бассейне.
«На сборах. Готовимся к следующей летней Олимпиаде. Что выбрать? Прыжки или синхронное плавание?» — написал Ягудин.
Фанаты оценили чувство юмора олимпийского чемпиона по фигурному катанию.
«Что бы вы ни выбрали – вы всегда будете первым! Ждем вас на Олимпиаде комментатором! Отличного отдыха вам и вашим девочкам», — писали пользователи Сети.
Напомним, младшая дочь Ягудина и Тотьмяниной – шестилетняя Мишель профессионально занимается художественной гимнастикой. Малышка уже выигрывает детские соревнования.
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