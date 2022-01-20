«Я точно знаю, что родилась в этот день не зря»: Волочкова в день рождения показала, какой была в детстве

Анастасия Волочкова отмечает свой день рождения. 20 января балерине исполнилось 46 лет. В день рождения в своем инстаграме балерина опубликовала детские и другие архивные фотографии.

«Я точно знаю, что родилась в этот день 20 января, не зря. Чтобы радовать вас на этой земле моим светом», — написала Волочкова.

Напомним, накануне она со своим новым возлюбленным по имени Сергей вернулась с Мальдив и угодила в новый скандал.

На борту самолета балерина отказывалась надеть маску и вступила в перепалку со стюардессами. К тому же она была в нетрезвом состоянии. По прилету в Шереметьево Анастасию ждали сотрудники полиции. Теперь ей грозит до 15 суток лишения свободы и штраф в 30 тысяч рублей.

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