Волочкова может оказаться за решеткой на 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево

Балерина Анастасия Волочкова может получить 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево. На звезду составлено два административных протокола. За «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».
Известно, что материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшей проверки.
Напомним, что Анастасия Волочкова закатила скандал на борту самолета. Она нарушала общественный режим. Звезда ругалась матом, кричала. При этом находилась без маски.
В полицейском участке, куда ее доставили из аэропорта Шереметьево, танцовщица продолжала вести себя неадекватно. Волочкова размахивала руками. Медосвидетельствование показало, что Волочкова была пьяна, сообщает телеграм-канал Mash.
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