Кристина Орбакайте и Михаил Земцов: 18 лет любви
Видео
Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео

Волочкова может оказаться за решеткой на 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево

На балерину составлено сразу два протокола.

Волочкова может оказаться за решеткой на 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова может получить 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево. На звезду составлено два административных протокола. За «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Известно, что материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшей проверки.

Напомним, что Анастасия Волочкова закатила скандал на борту самолета. Она нарушала общественный режим. Звезда ругалась матом, кричала. При этом находилась без маски.

В полицейском участке, куда ее доставили из аэропорта Шереметьево, танцовщица продолжала вести себя неадекватно. Волочкова размахивала руками. Медосвидетельствование показало, что Волочкова была пьяна, сообщает телеграм-канал Mash.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостиНовости google