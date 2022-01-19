Волочкова может оказаться за решеткой на 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево

На балерину составлено сразу два протокола.

Балерина Анастасия Волочкова может получить 15 суток за оскорбление сотрудников полиции в Шереметьево. На звезду составлено два административных протокола. За «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Известно, что материалы уже переданы в следственные органы для дальнейшей проверки.

Напомним, что Анастасия Волочкова закатила скандал на борту самолета. Она нарушала общественный режим. Звезда ругалась матом, кричала. При этом находилась без маски.

больше по теме Против правил: Волочкова устроила скандал на борту самолета Балерина и ее возлюбленный Сергей вернулись в Москву с Мальдив.

В полицейском участке, куда ее доставили из аэропорта Шереметьево, танцовщица продолжала вести себя неадекватно. Волочкова размахивала руками. Медосвидетельствование показало, что Волочкова была пьяна, сообщает телеграм-канал Mash.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.