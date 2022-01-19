Против правил: Волочкова устроила скандал на борту самолета

Балерина и ее возлюбленный Сергей вернулись в Москву с Мальдив.

Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный по имени Сергей две недели отдыхали на Мальдивах. Загорелые и счастливые они вернулись в Москву. Но в самолете балерина устроила скандал. Все дело в том, что Анастасия отказывалась надеть маску.

Очевидцы рассказывают, что Волочкова ругалась с бортпроводниками на протяжении шести часов. Все происходящее она снимала на телефон. А разборки продолжились уже в Шереметьево, где ее встретил наряд полиции. Балерине грозит штраф. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, с брутальным красавцем Сергеем Волочкова познакомилась в конце прошлого года на программе «Давай поженимся!». А спустя уже несколько дней пара улетела на Мальдивы. К слову, отдых Анастасия оплатила сама.

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