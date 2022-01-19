«Пытается загнать в рамки»: Макеева призналась, что живет в свое удовольствие

Прошлой осенью Анастасия Макеева решила изучать квантовую психологию под руководством известного в звездных кругах психолога. Актриса настолько увлеклась процессом, что начала сама давать уроки, а вместе с тем и зарабатывать на этой сфере. В своем инстаграме она поделилась мыслями о том, как важно не жить в рамках, навязанных социумом.

«Знаете какой кайф жить в удовольствие! Попробуйте! Как активно общество нас пытается загнать в рамки, они яростно пытаются навязать нам свои взгляды. Но если бы лидеры и прогрессивные люди лоялили бы социум, то мы бы с вами до сих пор сидели бы в пещере», — написала Макеева.

Напомним, в прошлом году Анастасия Макеева запустила собственный бренд уходовой косметики, купила недвижимость в Турции, а также отметила свое 40-летие.

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