«Какие ко мне могут быть претензии?»: новая возлюбленная Омарова «прошлась» по Бородиной

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в августе прошлого года после шести лет совместной жизни. Недавно стало известно, что телеведущая закрутила роман с другом бывшего мужа Трофимом. А сам Курбан тем временем тесно общается с бывшей возлюбленной Трофима – врачом-косметологом Виолеттой.

В своем инстаграме Виолетта ответила на вопросы фанатов, подчеркнув, что не уводила у Бородиной мужа.

«Чтобы добиться моего расположения, нужно пройти долгий и тернистый путь. Может, у нас с Курбаном что-то и будет. Посмотрим… Дайте нам время. Или у кого-то бывает так, что люди за месяц замуж выходят? Я чужого мужа не уводила. Какие у Ксюши могут быть ко мне претензии? Они в разводе уже много месяцев. Все взрослые люди, никаких обид нет. Тем более у Ксении там другие мужчины», — рассказала Виолетта.

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Напомним, ранее Ксения говорила о причинах развода довольно витиевато отмечая только, что «такое не прощают». Курбан, же в свою очередь, поторопился предупредить всех мужчин, друзья которых вхожи в дом, не наступить на его грабли.

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