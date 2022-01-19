Веселье началось: 35-летняя Бузова в пуховом комбинезоне с единорогами эпично упала в сугроб

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Примечательно, что она не скрывает, что любит удивлять публику. Телеведущая в прошлом году приняла участие в новых шоу.

Более того, она играет в театре и продолжает строить карьеру певицы. На публике артистка предпочитает появляться в ярких образах. Она не боится выглядеть броско. И даже зимой звезда находит способ выделиться. Не так давно на отдыхе в Куршевеле она сменила больше 5 нарядов.

Накануне Ольга на частном самолете улетела с друзьями в Сочи. Там она намерена отпраздновать свой день рождения. Если в аэропорту артистка отметилась в шубке и лосинах, то на следующий день она отправилась кататься на лыжах.

Телеведущая облачилась в пуховой комбинезон цвета Барби с единорогами. Она покрасовалась в отеле, а потом стала искать друзей, но не все проснулись после ночной вечеринки к тому моменту.

В горах Бузова веселилась с подругами. Мария Погребняк даже уронила ее в сугроб. При этом артистка не растерялась и стала танцевать. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она похорошела.

«Какая красота там», «Какая хорошенькая без косметики», «Вот это наряд», «Девочке 35 лет, а она все в единорогах ходит», «Да, Оля не взрослеет», «Такую тусу устроила», «И не поверишь, что тогда будет завтра», «Оля, какой костюм!», «Как тебе идет», «Вот это рухнула», — прокомментировали пост подписчики.

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