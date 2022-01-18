«Оля, завязывай!»: Бузова после вакханалии в самолете неуверенным шагом продефилировала к авто

Ольга Бузова улетела в Сочи, где всегда мечтала отметить свой день рождения.

20 января Ольге Бузовой исполнится 36 лет. Почему-то эту некруглую дату певица решила отметить особенным образом.

По ее словам, она начала готовиться к празднику еще в ноябре, решив отправиться в некое место своей мечты. Вначале артистка хранила интригу, а теперь рассекретилась – это Сочи.

Бузова собрала на борту частного самолета своих лучшей друзей, в числе которых, к слову, не оказалось родной сестры Анны Бузовой, и улетела на супертусовку.

Отмечать Оля начала еще в лайнере, щедро угощая своих приятелей, танцуя прямо в салоне и веселясь на полную катушку. Как выглядела эта вакханалия, можно увидеть здесь.

Приземлившийся самолет с Олей встречали с почестями. Гордую, но не очень уверенную походку звезды после воздушного веселья сняли на камеру. На обнародованном Бузовой видео можно оценить это дефиле лично. Певица в модной вязаной шубе и на шпильках прошагала к респектабельному авто и, после некоторой заминки, уселась в него и уехала.

Эти простые кадры, стоит отметить, очень бурно комментируются в Instagram Бузовой.

«Ну и походняк», «Оля, завязывай!», «Угар, когда хотела грациозно сесть, но еле залезла в машину и ударилась головой», «Она вся состоит из нелепостей», «И даже с помощью, с рукой, 20 минут садится, ржу — не могу», — можно прочитать в микроблоге Ольги Бузовой.

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