«Я тебя не отпускаю! Тебе не жирно?»: Гном Гномыч против поездки Яны Рудковской на Мальдивы

На днях Яна Рудковская со старшим сыном от Евгений Плющенко – Сашей, известным также как Гном Гномыч побывала в Париже. Там юный фигурист принял участие в очередных съемках. После этого продюсер решила поговорить с Сашей по поводу отпуска. Яна хочет отдохнуть на Мальдивах, а сын ее одну не отпускает.

Между ними состоялся забавный диалог, который Саша Плющенко опубликовал в своем инстаграме.

«Я тебя не отпускаю! Тем более на десять дней… Ты уже сколько отдыхала, тебе не жирно? Либо ты со мной летишь либо ты не летишь», — сказал Гном Гномыч.

Напомним, в начале этого года Яна Рудковская отметила свое 47-летие, а несколькими днями позже 15-летие со дня знакомства с Евгением Плющенко.

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