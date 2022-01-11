Черепашки-ниндзя помогали: Гном Гномыч Плющенко на льду проставился за день рождения огромным тортом

Сын Яны Рудковской от Евгения Плющенко Саша, или Гном Гномыч, в новогодние каникулы не отдыхал, в отличие от своих ровесников. Даже свой 9-й день рождения мальчик отпраздновал на льду. Он пошел по папиным стопам и занимается фигурным катанием, и свой личный новый год встретил в окружении единомышленников.

В гости к имениннику пришли любимые герои из мультфильма – Черепашки-ниндзя. Они принесли с собой огромный торт, с тремя высокими ярусами и внушительными фигурками черепах-мутантов, которые оказались съедобными.

Гном Гномыч загадал желание, откусил кусок торта и позвал всех товарищей разделить с ним вечер на вкусном чаепитии. А мама Яна засняла на память эти праздничные моменты.

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