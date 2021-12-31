«А почему мне не сказали?!»: Гном Гномыч оказался шокирован наличием Instagram у своего годовалого братика

Старший сынок Рудковской и Плющенко не знал, что малыш Арсений давно онлайн.

В последнем в 2021 году выпуске «Вечернего Урганта» гостями стали Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей. Каждый из них по просьбе шоумена назвал важные события в жизни за прошедшие 12 месяцев, и все трое отметили главным появление у них маленького члена семьи – Арсения Плющенко, который, правда, родился еще в 2020-м.

Когда речь зашла про малыша Арсения, Ургант оживился. «Рождение Арсюши – это прекрасно! У него же есть Instagram, насколько я знаю», — уточнил Ургант. И Рудковская подтвердила: «Да».

Наличие своего аккаунта стало для Гном Гномыча полным сюрпризом. Он по-настоящему шокировано заявил: «Да?! А почему мне не сказали?».

К слову, у самого Саши аккаунт в микроблоге тоже появился едва ли не с пеленок. Его ведением занимается мама, как и профиль Арсюши тоже лежит на плечах Яны Рудковской.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!